Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: tanto turnover nella Dea (Di martedì 21 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato da Preti e Tegoni come assistenti, e dal quarto uomo Sozza. Al VAR invece, ci saranno Mariani e Meli. Calcio d’inizio ore 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Entrambe alla ricerca di riscatto dopo i risultati negativi dell’ultimo turno, Genoa e Atalanta vogliono cercare di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il Grifone nonostante il cambio in panchina, continua il suo interminabile periodo di crisi. L’ultima e unica vittoria per la squadra di Shevchenko risale addirittura al 2-3 del 12 settembre in casa del Cagliari. Terzultima in classifica a 10 punti, la compagine genovese ha necessità ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 dicembre 2021) Riportiamo ledisfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato da Preti e Tegoni come assistenti, e dal quarto uomo Sozza. Al VAR invece, ci saranno Mariani e Meli. Calcio d’inizio ore 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Entrambe alla ricerca di riscatto dopo i risultati negativi dell’ultimo turno,vogliono cercare di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il Grifone nonostante il cambio in panchina, continua il suo interminabile periodo di crisi. L’ultima e unica vittoria per la squadra di Shevchenko risale addirittura al 2-3 del 12 settembre in casa del Cagliari. Terzultima in classifica a 10 punti, la compagine genovese ha necessità ...

