Frittelle alle alghe | l’antipasto sfizioso amato da tutti

(Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi vi proponiamo una ricetta diversa dal solito! Dal sapore Mediterraneo lecondi mare sono consumate sulle tavole partenopee la Vigilia di Natale e per questo abbiamo pensato chedovessero avere la possibilità di provare questa squisitezza dell’Italia del sud. Di seguito potete trovare tutto quello che vi serve consultando l’elenco degli ingredienti e poi seguire passo passo il procedimento necessario alla realizzazione delle. Buon lavoro. Ingredienti 200 g Farina 00 150-200 ml acqua frizzante 40 gdi mare fresche 8 g Sale fino 3 g lievito di birra q.b. olio di semi per friggere Procedimento Il segreto per realizzare questa ricetta è quello di preparare una pastella che poi dovrà lievitare, meglio conosciuta come pasta cresciuta. Prendete una terrina di ...