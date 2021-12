Fedez e Chiara Ferragni, se Spiderman fa visita al figlio Leone (Di martedì 21 dicembre 2021) Il piccolo di casa Ferragnez incontra il suo idolo con una sorpresa graditissima, raccontata dai genitori sui social Leggi su vanityfair (Di martedì 21 dicembre 2021) Il piccolo di casa Ferragnez incontra il suo idolo con una sorpresa graditissima, raccontata dai genitori sui social

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - adtoomuch : RT @nothingwthoyou: Persone che tollera Fedez: -Chiara -Leo -Vitto -Sicuramente non la famiglia di Chiara #theferragnezlaserie #theferrag… - xjsekhmet : RT @nothingwthoyou: Persone che tollera Fedez: -Chiara -Leo -Vitto -Sicuramente non la famiglia di Chiara #theferragnezlaserie #theferrag… - occhio_notizie : Chiara Ferragni, la foto senza veli e la polemica sui social: ''Sei una mamma certe cose non le devi fare''… - re__atlas : Fedez si conferma brillante e speciale nella serie. Chiara non mi dispiaceva ma con questa serie lei e la famiglia… -