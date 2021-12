Fallirò è il nuovo EP di gIANMARIA dopo X Factor | tutti i dettagli

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) IlEP di. Crepuscolare e pungente come una lama, il giovanissimo artista vicentino continua a inseguire i suoi sognila finale di X2021 che ha decretato la vittoria di Baltimora. Nel contesto del talent show ha fatto riflettere con il suo ultimo inedito I Suicidi. Nel testo, tutt’altro che visionario e metaforico,ha dipinto in modo verace la disperazione di quella parte di mondo che non vediamo nei selfie sui social né nei post motivazionali che ricorrono in diverse occasioni. IlEP diè anche il nome del tour annunciato dal rapper vicentino nel 2022 con una prima data a Treviso il 25 febbraio e una data finale a Roma il 3 marzo. Per l’artista si tratta del ...