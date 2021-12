Dimmi che vaccini hai e ti dirò l’efficacia. La mappa nel mondo (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuova ondata globale di Covid-19. Dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi, in questi giorni la variante Omicron del virus sta richiudendo il mondo, a causa di un aumento considerevole dei contagi. Gli studi sulla nuova variante sono ancora in fase di sviluppo, ma i primi dati confermano ad oggi che molto probabilmente Omicron è più contagiosa ma meno pericolosa. La variante preoccupa anche per la capacità di eludere la protezione dei vaccini, spingendo le farmaceutiche ad adeguare i vaccini già in circolazione. Un’altra ricerca svela un dato poco rassicurante. Uno studio della Humabs Biomed SA, unità di Vir Biotechnology e l’Università di Washington sostiene che i vaccini Sputnik V, Johnson & Johnson e Sinopharm sono meno efficaci nel combattere Omicron. Moderna, AstraZeneca e Pfizer invece funzionano ma in maniera ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuova ondata globale di Covid-19. Dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi, in questi giorni la variante Omicron del virus sta richiudendo il, a causa di un aumento considerevole dei contagi. Gli studi sulla nuova variante sono ancora in fase di sviluppo, ma i primi dati confermano ad oggi che molto probabilmente Omicron è più contagiosa ma meno pericolosa. La variante preoccupa anche per la capacità di eludere la protezione dei, spingendo le farmaceutiche ad adeguare igià in circolazione. Un’altra ricerca svela un dato poco rassicurante. Uno studio della Humabs Biomed SA, unità di Vir Biotechnology e l’Università di Washington sostiene che iSputnik V, Johnson & Johnson e Sinopharm sono meno efficaci nel combattere Omicron. Moderna, AstraZeneca e Pfizer invece funzionano ma in maniera ...

Advertising

Inter : ?? | MOOD Dimmi che hai vinto la partitella senza dirmi che hai vinto la partitella ?? Iniziano loro ?? - darkskywriter : Dimmi che nei prossimi anni lo stato di emergenza diventerà pretestuosamente stato di eccezione e regime autoritari… - rositaemsshi : @nanamoonsun NO TI PREGO DIMMI CHE È EDITATO - cheipirigna : dimmi poi a che cosa serve stare in due se si viene al mondo da soli - i1cf91 : «Will...» «Dimmi, Lewis.» «Pensi che prima o poi mi bacerai?» Allora si girò a guardarmi. «Non lo so, tu che dici?» -