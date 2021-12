Delia Duran processata per riciclaggio insieme all’ex marito Marco Nerozzi | emanata la sentenza

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non solo GF Vip: negli ultimi tempisi è dovuta occupare di problemi più ardui del flirt di Alex Belli con Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello. La modella era infatti accusata di: i due, nello specifico, erano accusati di aver “nascosto” 2 milioni di euro in un conto bancario di San Marino.accusata diLa vicenda che coinvolgee l’exrisale al periodo 2010-2012. Secondo l’accusa -riporta Ansa– la coppia aveva al tempo operato tramite depositi e bonifici al fine di girare una somma di ...

e Alex Belli ancora nel mirino di social e tv. Ma stavolta ci sono finiti non per lo show al GF Vip, ma per questioni legali . La modella venezuelane e l'ex marito Marco Nerozzi sono stati ...... esprimendo disappunto rispetto alle scelte della produzione, che sembra voler privilegiare la telenova tra Alex Belli, Soleil Sorge ea dispetto di tutti gli altri concorrenti. Nemmeno l'...«Tutta questa cosa ha stancato». A parlare è Eva Grimaldi, che ieri sera al Grande Fratello Vip si è fatta portavoce delle istanze di Carmen Russo e Manila ...Delia Duran e Alex Belli ancora nel mirino di social e tv. Ma stavolta ci sono finiti non per lo show al GF Vip, ma per questioni legali. La modella venezuelane e l'ex marito ...