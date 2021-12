Ddl Zan | Salvini replica a Letta | «Ne parla ancora? È lontano dalla realtà»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo scontro a distanza tra Matteoed Enricosul ddl Zan, la legge contro l’omotransbifobia che è stata affossata dal Senato. Oggi il leader della Lega ha risposto a, che ieri aveva annunciato di essere pronto a «tornare alla carica» sul Ddl Zan: «Quandodice che bisogna tornare a discutere di legge Zan inmento – tuona– secondo me dice una cosa lontana dal mondo della. Quando riusciamo ad approvare una manovra che taglia le tasse a tutti i lavoratori, io sono contento, abbiamo fatto un buon lavoro». Proprio ieri il segretario dem, in una diretta su Instagram con Alessandro Zan, il “papà” della legge, aveva confermato il suo impegno per dare all’Italia una legge contro l’omotransbifobia. «Penso che ...