Da Mancio a Jacobs e Gimbo E’ una grande festa azzurra

Advertising

endriuco : Personalmente, annata incredibile: - Marcell Jacobs - “sta per succedere una cosa” - l’abbraccio commosso Mancio-Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancio Jacobs

Quotidiano.net

Da Federica Pellegrini a Marcell, da Gianmarco Tamberi a Bebe Vio, da Filippo Ganna a Nicola Bartolini.Anche '' è partito da Jesi con la sacca in spalla verso il Nord quando era ancora un ...corretto e doveroso registrare le straordinarie vittorie olimpiche di 'nuovi italiani' come Marcell...Sincero e commosso il discorso del premier Mario Draghi, a tributare l‘ovazione ai protagonisti che hanno riempito di contenuti l‘anno magico. ‘"Faccio sport sin da bambino, l‘ho fatto anche con spiri ...Il quotidiano sportivo Rcs celebra un anno di sport stellare. Cairo: «È stata una vittoria di tutti». La serata sarà trasmessa sabato 18 alle 14.15 su La7 e in replica giovedì 23 alle 21.30 su La7d ...