Cybersecurity, l'Esa sceglie l'italiana Leonardo per proteggere i sistemi spaziali europei (Di martedì 21 dicembre 2021) l'Esa ha scelto l'italiana Leonardo per realizzare il suo nuovo centro operativo per la cyber sicurezza delle risorse spaziali europee. Il colosso nazionale dell'aerospazio è infatti prime contractor e a capo di un team di 19 aziende europee che faranno nascere il nuovo Cyber-Security Operations Centre (C-Soc) dell'Agenzia Spaziale Europea. Si tratta di una infrastruttura chiave per l'economia e la sicurezza dell'Europa e sarà operativo dal 2024. Una volta in campo, il C-Soc rafforzerà la protezione cyber dei sistemi spaziali europei monitorandone e gestendone 24 ore su 24 le vulnerabilità e potenziando la sicurezza di Stati Membri e partner dell'Esa. Leonardo ha annunciato oggi di avere siglato con l'Agenzia Spaziale Europea un ...

