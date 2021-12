Covid nei bambini: casi in aumento. 1 su 10 ha sintomi gastrointestinali (Di martedì 21 dicembre 2021) L’avanzata del Covid non tenda ad arrestarsi ed è proprio nella stagione più fredda che i casi di Covid nei bambini segnano un aumento. Inoltre, secondo quando emerso da uno studio pubblicato su Jama Network Open, 1 bambino su 10 presenta sintomi gastrointestinali, talvolta talmente gravi da richiedere il ricovero in ospedale. Con l’inizio della campagna vaccinale aperta anche ai minori di 12 anni, il rischio di diffusione del Covid e di contagi dovrebbe iniziare a rallentare ma, ad oggi, i casi dei bambini affetti da Covid sono in aumento con una percentuale di 1 su 10 che ha sintomi gastrointestinali. La presenza di queste sintomi ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 21 dicembre 2021) L’avanzata delnon tenda ad arrestarsi ed è proprio nella stagione più fredda che idineisegnano un. Inoltre, secondo quando emerso da uno studio pubblicato su Jama Network Open, 1 bambino su 10 presenta, talvolta talmente gravi da richiedere il ricovero in ospedale. Con l’inizio della campagna vaccinale aperta anche ai minori di 12 anni, il rischio di diffusione dele di contagi dovrebbe iniziare a rallentare ma, ad oggi, ideiaffetti dasono incon una percentuale di 1 su 10 che ha. La presenza di queste...

