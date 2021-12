Advertising

La7tv : #tagada La battuta di @GiuseppeConteIT sul governo #Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifis… - CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - zazoomblog : Covid Draghi: nel 2022 servirà stesso spirito collaborazione - #Covid #Draghi: #servirà #stesso - brunori27913877 : Emergenza Covid, il governo Draghi ha sbagliato tutto (ma nessuno lo dice) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Poi la lotta alin questi due ultimi anni 'molto difficili, per il nostro Paese e per il ... Il premier Marioparla della pandemia, vaccini, Libia, clima e Pnrr durante la XIV conferenza ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo alla Farnesina alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo."Medici, infermieri, volontari hanno ...In questi giorni abbiamo avuto, a detta del ministro Speranza e di Draghi, un grosso aumento dei casi di Covid 19 che hanno costretto il governo, il 14 dicembre, a prolungare lo stato di emergenza di ...I governatori delle Regioni non hanno dubbi: è impensabile obbligare i vaccinati ad effettuare i tamponi. Mascherine Ffp2 sugli autobus, feste di ...