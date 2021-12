Covid, De Luca: «La variante Omicron sta esplodendo, la Campania dovrebbe essere già arancione» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa il punto sulla situazione Covid nella sua regione. Quello che più preoccupa è ancora una volta la diffusione della variante Omicron. Durante la discussione in Consiglio regionale, De Luca ha detto: «Il dato della Campania è del 12,5 di occupazione in area medica-ricoveri ordinari e del 6 per cento di terapia intensiva. Le soglie sono 15 e 10. In altre situazioni non saremmo in zona gialla ma in zona arancione. Noi stiamo dando l’anima per non sforare le due soglie previste dalle norme nazionali», ha detto. «Sarebbe una tragedia bloccare di nuovo l’economia della Regione. Noi abbiamo perduto un vantaggio che era l’obbligo della mascherina anche all’aperto ma mancano i controlli», ha detto. E sulla ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Il governatore dellaVincenzo Defa il punto sulla situazionenella sua regione. Quello che più preoccupa è ancora una volta la diffusione della. Durante la discussione in Consiglio regionale, Deha detto: «Il dato dellaè del 12,5 di occupazione in area medica-ricoveri ordinari e del 6 per cento di terapia intensiva. Le soglie sono 15 e 10. In altre situazioni non saremmo in zona gialla ma in zona. Noi stiamo dando l’anima per non sforare le due soglie previste dalle norme nazionali», ha detto. «Sarebbe una tragedia bloccare di nuovo l’economia della Regione. Noi abbiamo perduto un vantaggio che era l’obbligo della mascherina anche all’aperto ma mancano i controlli», ha detto. E sulla ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Per le feste, contro il #Covid, niente alcol: De Luca permette solo di bere acqua. Non volevo crederci, e invece… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - fattoquotidiano : L’appello di De Luca ai campani: “Evitate trasmissioni tv che parlano di covid, cambiate canale. Guardate i film di… - tax_tweet : Luca Zaia, presidente del Veneto, parla del futuro di Mario Draghi, della candidatura di Berlusconi e dell'emergenz… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 16 morti e 2.297 casi Appello di De Luca: tutti con le mas... -