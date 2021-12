Cos’è successo tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini nello studio del GF Vip? (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da momenti di altissima tensione tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. L’opinionista non ha digerito l’affondo del conduttore, che le ha intimato di “stare zitta” e di non replicare ad Alex Belli: la moglie di Bonolis stava discutendo proprio con l’attore (protagonista anche di un litigio con Aldo Montano, ndr). Le maniere tutt’altro che gentili e amichevoli di Signorini hanno urtato molto la Bruganelli, che ha deciso di abbandonare lo studio del reality show. “Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando…”, aveva detto l’opinionista, subito interrotta da Belli: “Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show”. La ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata di ieri sera del Grande Fratelloè stata caratterizzata da momenti di altissima tensione tra. L’opinionista non ha digerito l’affondo del conduttore, che le ha intimato di “stare zitta” e di non replicare ad Alex Belli: la moglie di Bonolis stava discutendo proprio con l’attore (protagonista anche di un litigio con Aldo Montano, ndr). Le maniere tutt’altro che gentili e amichevoli dihanno urtato molto la, che ha deciso di abbandonare lodel reality show. “Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando…”, aveva detto l’opinionista, subito interrotta da Belli: “Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show”. La ...

