Case Larex a Ostia | la denuncia di Demos | “Residenti al freddo senza riscaldamenti”

(Di martedì 21 dicembre 2021)– “Nei giorni in cui le temperature si abbassano fino allo zero diventa particolarmente grave l’annosa inadempienza nei confronti dei cittadininelledi via Fasan 9, 15, 23, 29 (), lungamente lasciati privi dei, guasti da anni e mai più il rimpallo delle competenze a cui sono stati sottoposti iè stato nauseante”. È quanto dichiarano Mirella Arcamone, Capogruppo di– Laboratorio Civico X e Marco Severa, Portavoce diLaboratorio Civico X. “Abbiamo inviato una nota urgente all’Ufficio tecnico del X Municipio, al Dipartimento Politiche abitative di Roma Capitale e agli Assessori di riferimento affinché si ripristini subito un servizio essenziale, soprattutto in questi ...

... soprattutto quelli più deboli che in quelleci vivono. Continuare a versare soldi pubblici ...immobiliare da parte di Roma Capitale vengano incluse anche le quattro palazzine della, ...'Nel corso di un'estate bollente a Nuova Ostia cinquemila famiglie, che abitano nelle palazzinee in quelle comunali ex - Armellini, rischiano di finire in mezzo alla strada, avendo ricevuto lo sfratto esecutivo. Dalle prime sentenze di rilascio degli immobili emesse nel 2018 l'...Arcamone: 'Il gravissimo problema che si accompagna alle condizioni delle palazzine di via Fasan sarà oggetto di una delle prime sedute sella Commissione Politiche sociali e abitative che convocherò c ...(AGR) Nei giorni in cui le temperature si abbassano fino allo zero diventa particolarmente grave l'annosa inadempienza nei confronti dei cittadini residenti nelle case Larex di via Fasan 9, 15, 23, 29 ...