Brescia | clamoroso esonero di Filippo Inzaghi? La situazione attuale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Attenzione ai clamorosi colpi di scena che potrebbero arrivare dal, club che attualmente milita in Serie B. La compagine lombarda, attualmente, occupa il secondo posto solitario della classifica a meno quattro dalla capolista Pisa. Le Rondinelle potrebbero essere raggiunte dal duo Benevento-Lecce che, attualmente, conta una partita in meno rispetto ai biancoblu per i contagi da Coronavirus che hanno rimandato le rispettive sfide di campionato contro Monza e Vicenza. La classifica, in fin dei conti, non è male per niente, ma i rapporti tesi tra il presidente Massimo Cellino e, tecnico della prima squadra, potrebbero portare all’dell’ex Venezia.pronto al ribaltone? Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Massimo Cellino e...

Advertising

MilanWorldForum : Clamoroso a Brescia. Inzaghi verso l'esonero Le news -) - SerieBNewsCom : ??Clamoroso #Brescia: Cellino esonera Pippo #Inzaghi?? - tuttoatalanta : Clamoroso terremoto a Brescia, Cellino ai ferri corti con Inzaghi nonostante il secondo posto… - MomentiCalcio : Clamoroso al #Brescia: #Cellino litiga con #Inzaghi e il tecnico sta per essere esonerato! - psb_original : Brescia, clamoroso ribaltone in panchina? Cellino e Inzaghi ai ferri corti, c'è Venturato #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia clamoroso

cambio in corsa per la capolista della serie B di rugby (girone 1) Nordival Rovato . Paul Griffen , icona del rugby nazionale ed internazionale, è il nuovo allenatore della formazione ...Non solo Inzaghi, ma anche Rodrigo Palacio pronto all'addio: una rivoluzione di un certo rilievo per il, strategica e tecnica. La notizia ha del, considerando l'ottimo rendimento ...Brescia, Filippo Inzaghi sulla graticola e prossimo all'esonero dalla panchina delle Rondinelle? Ecco la situazione ..."Terremoto in casa Brescia? Cellino riflette su Inzaghi", titola Bresciaoggi. "Non si dà niente per scontato. Mai..