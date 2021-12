Alessandro Miressi Campione del Mondo | “Lo cercavo da tempo | siete più emozionati voi Rimonta? Tutto calcolato”

(Di martedì 21 dicembre 2021)ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca carta. L’azzurro ha trionfato nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) con l’eccellentedi 45.57, riuscendo a superare proprio nel finale lo statunitense Ryan Held (45.63) al termine di unavertiginosa. La seconda parte di gara del nostro portacolori è stata encomiabile, degna del nuovo Imperatore dello Sprint nella vasca da 25 metri. La gara regina è italiana in un’annata agonistica semplicemente memorabile. L’impresa è decisamente importante, ma il 23enne non è parso emozionato ed euforico ai microfoni della Rai. Il frescodel, quest’anno capace di vincere due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento con la 4×100 stile libero e ...

è il nuovo campione del mondo dei 100 stile libero in vasca corta. Alla rassegna di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) il 23enne nuotatore italiano ha conquistato la medaglia d'oro ...L'americano Ryan Held e il canadese Joshua Liendo Edwards hanno cercato di far saltare il banco, con un passaggio killer ai 50 metri di 21.36 e 21.65. L'azzurro (21.91) si è visto mezzo secondo più ...Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d'oro sui 100 metri stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca carta. L'azzurro ha trionfato nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) con l'ecc ...Abu Dhabi, 21 dic. - Alessandro Miressi vince la medaglia d'oro nei 100 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il 23enne piemontese s ...