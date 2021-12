Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)DEL 20 DICEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASSIA E SALARIA PROSEGUENDO UN ALTRO INCIDENTE CREA SEMPRE CODE ALTEZZA TUSCOLANA IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO IN COMPLANARE CON LAFIUMICINO E TRAFFICO RALLENTATO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA PASSIAMO SULLA CASSIA A CAUSA DI LAVORI SI STA IN CODA ALTEZZA FORMELLO E PROSEGUENDO PIU AVANTI IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI SETTEVENE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TUTTO VERSO VITERBO INFINE PER I CANTIERI NELLA CAPITALE DA OGGI LUNEDÌ 20 FINO A GIOVEDÌ DALLE ORE 22 FINO ALLE ORE 6 ATTIVI I LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO ...