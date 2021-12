Verona-Fiorentina-: formazioni e dove vederla (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mercoledì 22 Dicembre 2021 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si disputerà la gara Verona-Fiorentina- di Serie A. I padroni di casa hanno perso con la Sampdoria, hanno pareggiato con il Cagliari e hanno vinto con il Venezia. Infine hanno perso con l’Atalanta e col Torino. Gli ospiti hanno perso con l’Empoli e hanno vinto con Sampdoria, Bologna e Salernitana. Infine hanno pareggiato con il Sassuolo. Fiorentina vs Sassuolo 2-2: la Viola evita il ko Verona-Fiorentina-: probabili formazioni Verona (3-4-2-1): Montipo’, Casale, Magnani, Ceccherini, Faraoni, Ilic, Lazovic, Caprari, Sutalo, Lasagna, Simeone. Allenatore: Tudor. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta. In dubbio: Gunter, Kalinic. Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mercoledì 22 Dicembre 2021 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si disputerà la gara- di Serie A. I padroni di casa hanno perso con la Sampdoria, hanno pareggiato con il Cagliari e hanno vinto con il Venezia. Infine hanno perso con l’Atalanta e col Torino. Gli ospiti hanno perso con l’Empoli e hanno vinto con Sampdoria, Bologna e Salernitana. Infine hanno pareggiato con il Sassuolo.vs Sassuolo 2-2: la Viola evita il ko-: probabili(3-4-2-1): Montipo’, Casale, Magnani, Ceccherini, Faraoni, Ilic, Lazovic, Caprari, Sutalo, Lasagna, Simeone. Allenatore: Tudor. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta. In dubbio: Gunter, Kalinic.(4-3-3): Terracciano, Odriozola, ...

