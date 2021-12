Udinese-Salernitana, ipotesi rinvio: arriva l’annuncio del club (Di martedì 21 dicembre 2021) Nessun rinvio della partita che vedrà protagoniste l’Udinese e la Salernitana. La sfida si terrà regolarmente nella giornata di domani. Si giocherà regolarmente la partita tra l’Udinese e la Salernitana. Nella giornata odierna, a causa di alcuni casi positivi al Covid registrati nel club amaranto (3 in totale), si era parlato di un possibile rinvio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021) Nessundella partita che vedrà protagoniste l’e la. La sfida si terrà regolarmente nella giornata di domani. Si giocherà regolarmente la partita tra l’e la. Nella giornata odierna, a causa di alcuni casi positivi al Covid registrati nelamaranto (3 in totale), si era parlato di un possibileQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

