Turno di riposo per Cuadrado, dubbi in mezzo: le ultime dalla Continassa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juve riceve il Cagliari all'Allianz Stadium. Fabiana Della Valle dalla Continassa fa il punto sulla probabile formazione di Allegri Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juve riceve il Cagliari all'Allianz Stadium. Fabiana Della Vallefa il punto sulla probabile formazione di Allegri

Advertising

horottoilvetro : RT @fipo972: @horottoilvetro Spero che il turno non sia stato assai pesante, buona pausa in pasticceria e soprattutto buon meritato e tanto… - fipo972 : @horottoilvetro Spero che il turno non sia stato assai pesante, buona pausa in pasticceria e soprattutto buon meritato e tanto riposo - LaCnews24 : VIDEO | Nella penultima giornata del 2021 debutta a Trapani Sasà Campilongo, nuovo allenatore del Lamezia, mentre a… - GianfrancoM6 : @cassieraconfusa Mi dispiace per il turno di lavoro ...... buon riposo ???? - MaccTeo : Quindi nella bellissima @SerieA una squadra gioca di venerdì sera e dopo 5 giorni di riposo ne affronta una che ha… -