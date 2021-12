Tegola per Gasperini, si fermano due titolari: i dettagli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie in casa Atalanta, la dea dovrà infatti fare a meno di due titolari nella partita contro il Genoa di domani, un match che dopo la disfatta casalinga contro la Roma diventa fondamentale per non perdere il treno scudetto. Gli indisponibili sono Rafael Toloi e Joakim Maehle entrambi infortunati ed esclusi dalla lista dei convocati come reso noto dal club attraverso una nota ufficiale. Toloi Maehle infortuniIl comunicato ufficiale dell’Atalanta -Atalanta: “Non sono stati convocati Toloi per un fastidio al flessore sinistro avvertito in allenamento, e Maehle perché in seguito al trauma contusivo di sabato contro la Roma, ha rimediato una frattura della falange distale del secondo dito del piede”. Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie in casa Atalanta, la dea dovrà infatti fare a meno di duenella partita contro il Genoa di domani, un match che dopo la disfatta casalinga contro la Roma diventa fondamentale per non perdere il treno scudetto. Gli indisponibili sono Rafael Toloi e Joakim Maehle entrambi infortunati ed esclusi dalla lista dei convocati come reso noto dal club attraverso una nota ufficiale. Toloi Maehle infortuniIl comunicato ufficiale dell’Atalanta -Atalanta: “Non sono stati convocati Toloi per un fastidio al flessore sinistro avvertito in allenamento, e Maehle perché in seguito al trauma contusivo di sabato contro la Roma, ha rimediato una frattura della falange distale del secondo dito del piede”.

