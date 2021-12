Sudan, lacrimogeni sui manifestanti in piazza contro il potere ai militarri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Khartoum, capitale del Sudan, per chiedere l'allontanamento del generale Abdel Fattah al - Burhan, che guido' il colpo di stato del 25 ottobre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono scese ina Khartoum, capitale del, per chiedere l'allontanamento del generale Abdel Fattah al - Burhan, che guido' il colpo di stato del 25 ottobre ...

Advertising

ilpiratasonoio : Proteste in Sudan, polizia spara gas lacrimogeni sui manifestanti - euronewsit : Proteste in Sudan, polizia spara gas lacrimogeni sui manifestanti - EsteriLega : SUDAN: LACRIMOGENI CONTRO MANIFESTANTI ANTI-GOLPE A KHARTUM - gildazen1 : RT @AntonellaNapoli: Un popolo fiero che non vuole rinunciare al sogno di libertà rincorso per 30 anni. Violenze e abusi, gas lacrimogeni e… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Le forze di sicurezza hanno di nuovo usato i gas lacrimogeni per disperdere le manifestazioni organizzate dalla Sudane… -