Advertising

impercezione : @pulmino_popi La variante kuài preoccupa. Il governo sta pensando a una stretta per salvare il Natale. Rinviate di… - AleC226 : RT @MediasetTgcom24: Stretta di Natale, Draghi attende i dati sulla Omicron | Meloni attacca Speranza: 'Altre restrizioni? Si dimetta' #ma… - Danireport : RT @NikMegaFake: la stretta di Natale ?? [i Grandi sondaggi della Pandemia] - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, la #varianteOmicron è una minaccia: per #Capodanno è legittimo ipotizza… - MediasetTgcom24 : Stretta di Natale, Draghi attende i dati sulla Omicron | Meloni attacca Speranza: 'Altre restrizioni? Si dimetta'… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta Natale

Il Fatto Quotidiano

Il presidente del Consiglio Mario Draghi conferma che il governo varerà un nuovo pacchetto di misure all'antivigilia diper frenare l'avanzata della variante Omicron . 'Nulla è ancora deciso' ribadisce Draghi, anche se le ipotesi sul tavolo sono diverse: dall'ulteriore riduzione della durata del Super Green pass ...Italia in zona arancione dopoin vista del Capodanno ": si fa sempre più insistente questa "voce" tra gli ambienti parlamentari e vicino al Governo, in vista della "" dida attuare con la prossima Cabina di regia anti - Covid convocata dal Premier Draghi per il 23 dicembre . Con un nuovo decreto si aggiungerebbero (con partenza delle regole in ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi conferma che il governo varerà un nuovo pacchetto di misure all'antivigilia di Natale per frenare l'avanzata della variante Omicron. "Nulla è ancora deciso" ri ...Aspettando Omicron e mentre l’Italia si avvia a colorarsi di arancione, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un’rdinanza che impone l’obbligo della mascherine all’aperto. Un obbligo v ...