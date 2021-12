Soleil Sorge | chi è il padre ‘misterioso’ | “È testardo come lei”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le poche informazioni sul suo conto ci informano che l’uomo è italiano, più precisamente abruzzese. Proprioinfatti, dopo alcuni anni vissuti negli Stati Uniti (la madre è originaria di Los Angeles) con la famiglia si trasferì in Abruzzo, a Sulmona, dove ha trascorso la sua giovinezza. Oggi ilvive a Santo Domingo.ha svelato di aver ereditato lo spirito libero e senza pregiudizi dalla madre e la testardaggine dal. L’uomo, secondo quanto riferiscono alcuni media tra cui Il Giornale, in passato fece la conoscenza di Jeremias Rodriguez, ex fidanzato della figlia, e pare abbia conosciuto anche Gianmaria Antinolfi, ultimo suo flirt. Lo stesso Antinolfi, nella Casa del GF Vip rivelò a Miriana Trevisan: “Neanche suola voleva in casa”, riferendosi al suo essere disordinata. ...

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

... Katia Ricciarelli ha avuto modo di dire ancora una volta la sua in riferimento al comportamento di Alex Belli nei confronti di, senza fare ricorso a mezzi termini. Per l'artista, l'uomo ..., sempre pronta ad attaccare la Trevisan, ha messo in guardia Biagio da chi non ha il coraggio di dire le cose in faccia, ma soprattutto in faccia dice l'opposto di quello che pensa. L'...Alex Belli: attore e regista della soap con Soleil e Delia. Il commento Negli ultimi 3 mesi non si è fatto altro che parlare del rapporto nato all'interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil ...Stasera ventottesimo appuntamento del Gf Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe torna alle 21.40 su Canale per regalre emozioni e ...