Snoop Dogg | il suo processo per omicidio del ‘93 sarà al centro di una nuova miniserie True Crime

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La seconda stagione della serie A Moment in Time si concentrerà suldidel 1993, quando il celeberrimo rapper fu accusato didi primo grado. Starz sta sviluppando la seconda stagione della serie A Moment in Time, intitolata Murder Was The Case, che si concentrerà sulperdi primo grado di Calvin Broadus akadel 1993. Laprende in prestito il titolo da un disco pubblicato dal rapper come colonna sonora di un cortometraggio: Murder Was the Case: The Movie. "Murder Was the Case è una storia incredibile", ha detto Curtis "50 Cent" Jackson all'Hollywood Reporter. Il rapper è produttore esecutivo del progetto ...