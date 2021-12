“Semplicemente sconvolta”, la reazione di Kate alle parole di Meghan: con chi si è sfogata? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Meghan e Harry durante l’intervista con Oprah non potevano non scatenare reazioni da parte dei membri della Famiglia Reale, anche se lontane dai riflettori. E’ il caso di Kate Middleton, che è stata chiamata in causa da Meghan durante l’ormai celebre intervista. Secondo la Duchessa di Sussex, infatti, non sarebbe affatto vero la voce che la vorrebbe colpevole di aver fatto piangere la cognata alle sue nozze, ma piuttosto il contrario. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti”, ha detto Meghan, che ha tuttavia aggiunto che Kate si è successivamente scusata e per questo l’ha perdonata. LEGGI ANCHE => Meghan Markle si dà allo shopping ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dae Harry durante l’intervista con Oprah non potevano non scatenare reazioni da parte dei membri della Famiglia Reale, anche se lontane dai riflettori. E’ il caso diMiddleton, che è stata chiamata in causa dadurante l’ormai celebre intervista. Secondo la Duchessa di Sussex, infatti, non sarebbe affatto vero la voce che la vorrebbe colpevole di aver fatto piangere la cognatasue nozze, ma piuttosto il contrario. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti”, ha detto, che ha tuttavia aggiunto chesi è successivamente scusata e per questo l’ha perdonata. LEGGI ANCHE =>Markle si dà allo shopping ...

