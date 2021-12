Scandalo a Duisburg | partita sospesa per cori razzisti È la prima volta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno. Non il primo, ma questala reazione è stata forte e veemente. In Germania ladella terza divisione nazionale frae Osnabrück è statainterrotta e poi...

Uno. Non il primo, ma questa volta la reazione è stata forte e veemente. In Germania la partita della terza divisione nazionale fra Duisburg e Osnabrück è stata prima interrotta e poi sospesa al ...