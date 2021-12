Salernitana | spunta un positivo al covid | a rischio la gara con l’Udinese

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un calciatore della, al momento ancora anonimo, è risultatoale quindi ladi domani controè a forte. La partita è in programma quindi per il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 18:30. Al momento però la società ha dichiarato di aver disposto il divieto per la trasferta. Se però domani dovessero arrivare notizie positive dai nuovi tamponi a cui sarà sottoposto tutto il resto della squadra allora si potrebbe raggiungere la città friulana con un volo privato in modo tale da scendere regolarmente in campo contro. Questi dubbi però troveranno risposta soltanto nella mattinata di domani e non prima. Caso diallaLa Serie A, così come l’Italia e l’Europa tutta, sta ...