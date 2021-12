One Piece, svelato il (bellissimo) volto di King | Jump Highlights (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ritorno con il botto per One Piece tra le pagine di Shonen Jump: dopo il climax tra Queen e Sanji, è il momento della resa dei conti tra Zoro e King, di cui scopriamo l’affascinante aspetto Un vero e proprio angelo caduto il King che viene svelato nel capitolo 1035 di One Piece. Vero nome Arbel, il braccio destro di Kaido si svela dopo l’ennesimo attacco di Zoro. La carnagione scura e i capelli chiari sono una caratteristica inusuale nel mondo del manga, e su chi ha un simile aspetto il Governo Mondiale ha messo una taglia sulla testa. Ecco spiegata la maschera. Dopo l’ormai consueta pausa di una settimana, con il nuovo numero di Shonen Jump One Piece ritorna, e Oda non fallisce nel creare un capitolo emozionante. Come sempre, è disponibile ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ritorno con il botto per Onetra le pagine di Shonen: dopo il climax tra Queen e Sanji, è il momento della resa dei conti tra Zoro e, di cui scopriamo l’affascinante aspetto Un vero e proprio angelo caduto ilche vienenel capitolo 1035 di One. Vero nome Arbel, il braccio destro di Kaido si svela dopo l’ennesimo attacco di Zoro. La carnagione scura e i capelli chiari sono una caratteristica inusuale nel mondo del manga, e su chi ha un simile aspetto il Governo Mondiale ha messo una taglia sulla testa. Ecco spiegata la maschera. Dopo l’ormai consueta pausa di una settimana, con il nuovo numero di ShonenOneritorna, e Oda non fallisce nel creare un capitolo emozionante. Come sempre, è disponibile ...

