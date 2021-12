Non funziona a tutti Alice Mail oggi 20 dicembre in Italia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non20, o quantomeno non, secondo alcune informazioni raccolte proprio in queste ore. Una vicenda che ho avuto modo di affrontare in prima persona con alcuni test sul campo, in modo da riportarvi un contenuto in più su quello che sta succedendo. Vi dico subito che la situazione appare assai diversa rispetto a quella che abbiamo trattato alcune settimane fa, in occasione dell’ultimo disservizio registrato con il servizio di posta elettronica di TIM. Ad alcuni utenti nonil 20Quali sono le indicazioni raccolte fino a questo momento? Secondo alcuni test che ho avuto modo di effettuare, effettivamente non ...