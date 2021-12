Nathalie Caldonazzo, la verità sul dramma di Troisi: "Sarebbe vivo se non l'avesse fatto" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nathalie Caldonazzo è una delle nuove concorrenti che questa sera entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Nella puntata di venerdì scorso Eva Grimaldi e Alessandro Basciano hanno già varcato la Porta Rossa. Ma cosa ha rivelato l'attrice romana sulla morte di Massimo Troisi, con cui è stata legata sentimentalmente? Prima di diventare famosa, Natahalie ha lavorato come modella e ballerina. In seguito ha partecipato ad alcuni programmi Rai, come "Stasera Lino" con Lino Banfi e "Fantastico 10", diventando famosa proprio grazie al forte legame con l'attore e comico partenopeo. Nathalie Caldonazzo è stata al fianco di Massimo Troisi negli ultimi istanti della sua vita e può quindi essere una diretta testimonianza di quello che ha passato il grande attore napoletano morto nel 1994 ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021)è una delle nuove concorrenti che questa sera entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Nella puntata di venerdì scorso Eva Grimaldi e Alessandro Basciano hanno già varcato la Porta Rossa. Ma cosa ha rivelato l'attrice romana sulla morte di Massimo, con cui è stata legata sentimentalmente? Prima di diventare famosa, Natahalie ha lavorato come modella e ballerina. In seguito ha partecipato ad alcuni programmi Rai, come "Stasera Lino" con Lino Banfi e "Fantastico 10", diventando famosa proprio grazie al forte legame con l'attore e comico partenopeo.è stata al fianco di Massimonegli ultimi istanti della sua vita e può quindi essere una diretta testimonianza di quello che ha passato il grande attore napoletano morto nel 1994 ...

