Manuel Bortuzzo esplode: “Se potessi spaccare questa finestra lo farei”. Cos’è successo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo sta mostrando i primi segni di cedimento e con lui anche Lulù Selassié: Cos’è successo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembrano essersi ritrovati, in salute ed in malattia. Letteralmente, perché durante una tranquilla giornata al Grande Fratello VIP i due hanno mostrato segni di insofferenza. La Principessa Etiope, infatti, ha confessato: “Ho una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)sta mostrando i primi segni di cedimento e con lui anche Lulù Selassié:e Lulù Selassié sembrano essersi ritrovati, in salute ed in malattia. Letteralmente, perché durante una tranquilla giornata al Grande Fratello VIP i due hanno mostrato segni di insofferenza. La Principessa Etiope, infatti, ha confessato: “Ho una L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

mattino5 : #GFVIp, lacrime nella casa per l'uscita di Aldo Montano, soprattutto da parte di Manuel Bortuzzo #Mattino5 - matteosalvinimi : Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a ro… - nonhoniente00 : RT @ErikaBonari: @BELLIPRODUCTION Caro belli sai solo provocare e basta per il resto vali zero se visto in casa . Quello che ha creato ald… - ErikaBonari : @BELLIPRODUCTION Caro belli sai solo provocare e basta per il resto vali zero se visto in casa . Quello che ha cre… - zazoomblog : Chi è Manuel Bortuzzo? Età fidanzata e Instagram - #Manuel #Bortuzzo? #fidanzata -