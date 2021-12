Lecce-Vicenza rinviata: un altro positivo tra i giallorossi (Di lunedì 20 dicembre 2021) rinviata la sfida in programma questa sera alle 20:30, Lecce–Vicenza. È infatti emerso un altro positivo all’interno del gruppo squadra, che quindi ha costretto alla quarantena i giallorossi. La gara verrà quindi rigiocata in un’altra data, come accaduto nel weekend con Benevento–Monza, rinviata per i casi Covid nel gruppo lombardo. Di seguito il comunicato della Lega Serie B. Lecce-Vicenza rinviata: il comunicato Ecco il comunicato della Lega Serie B sul rinvio della partita: “La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)la sfida in programma questa sera alle 20:30,. È infatti emerso unall’interno del gruppo squadra, che quindi ha costretto alla quarantena i. La gara verrà quindi rigiocata in un’altra data, come accaduto nel weekend con Benevento–Monza,per i casi Covid nel gruppo lombardo. Di seguito il comunicato della Lega Serie B.: il comunicato Ecco il comunicato della Lega Serie B sul rinvio della partita: “La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione ...

