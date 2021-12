Lazio, Immobile in isolamento: moglie positiva al Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciro Immobile in isolamento domiciliare: la moglie Jessica è positiva al Covid-19 dallo scorso mercoledì mattina. Per questo il centravanti della Lazio, risultato negativo a tutti i tamponi effettuati, era assente venerdì sera nella sfida di campionato contro il Genoa. Immobile potrebbe però tornare a disposizione nella partita contro Venezia, quando la Lazio giocherà al “Penzo”. A quel punto saranno infatti passati 7 giorni dall’ultimo contatto diretto di Ciro con Jessica, ossia il tempo di quarantena previsto dalle norme sanitarie per i vaccinati. Difficile però ipotizzare subito un suo utilizzo da titolare: probabilmente Sarri lo schiererà a partita in corso, iniziando la partita con Felipe Anderson “falso nueve”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciroindomiciliare: laJessica èal-19 dallo scorso mercoledì mattina. Per questo il centravanti della, risultato negativo a tutti i tamponi effettuati, era assente venerdì sera nella sfida di campionato contro il Genoa.potrebbe però tornare a disposizione nella partita contro Venezia, quando lagiocherà al “Penzo”. A quel punto saranno infatti passati 7 giorni dall’ultimo contatto diretto di Ciro con Jessica, ossia il tempo di quarantena previsto dalle norme sanitarie per i vaccinati. Difficile però ipotizzare subito un suo utilizzo da titolare: probabilmente Sarri lo schiererà a partita in corso, iniziando la partita con Felipe Anderson “falso nueve”. SportFace.

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? Altro stop forzato per #Immobile ?? Ecco perchè potrebbe saltare il #Venezia #LBDV #LeBombeDiVlad - cesololinter_19 : RT @AscioneMauri: Prendiamo ad esempio la Lazio.. Felipe immobile pedro sarebbero tutti titolari nel Milan. Quindi di cosa parliamo esattam… - AscioneMauri : Prendiamo ad esempio la Lazio.. Felipe immobile pedro sarebbero tutti titolari nel Milan. Quindi di cosa parliamo esattamente???? - flamanc24 : RT @ndl00: #Lazio, #Immobile in forte dubbio anche per #Venezia. Il centravanti biancoceleste ha la febbre molto alta (negativo a due tampo… - mjrrorbxll : RT @ImGiaaan_: Parto col presupposto che non ci credo, ma vorrei svegliarmi la mattina, e OGNI TANTO leggere una buona notizia. Prima era L… -