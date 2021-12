Juan Jesus | l’agente | “Grande Juan | complimenti e avanti così”

Advertising

agostinomela : @MasciTini @WorksInItalian A me sembra che ostacoli Juan Jesus. Comunque è quello che ha deciso l'arbitro, e l'arbitro decide sempre bene. - albo_interista : RT @marifcinter: Juan Jesus: 'La regola è chiara, ho Giroud addosso e non posso fare un intervento migliore perché ho lui addosso. E Giroud… - Maximo25188 : RT @apetrazzuolo: Anche se a molti è sfuggito, Giroud affossa Juan Jesus oltre il fuorigioco... #MilanNapoli @napolimagazine - FraPol30 : Buongiorno merde @acmilan avete perso contro juan jesus - ombresulvetro : @gtogna Ai fallo. Juan Jesus marca di spalle e rincula. Mai fallo. -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Jesus

Il Napoli Online

Enormi dubbi sulla decisione, visto che é stato considerato fuorigioco attivo quello di Giroud , sdraiato a terra dopo un contrasto aereo con. In generale buona prova della squadra ...Questo è stato il commento di Pioli: "Alla fine diranno che è stato applicato il regolamento, ma un giocatore che è a terra come fa a procurare un danno al difensore?non è ostacolato da ...La difesa del Napoli torna bunker: insuperabile la coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus. Tutti e due perfetti sia nelle chiusure di testa su Ibrahimovic e nel finale su Giroud sia ...Vince il Napoli a San Siro in casa del Milan, decisiva la rete di Elmas in apertura, tre punti che lanciano i partenopei al secondo posto proprio affiancati ai rossoneri, con l'Inter che adesso guida ...