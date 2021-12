Italia-Germania: Draghi riceve Scholz a P. Chigi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta ricevendo a Palazzo Chigi il nuovo cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. Dopo il saluto nel cortile d'onore, è ora in corso un colloquio. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, stando a Palazzoil nuovo cancelliere della Repubblica Federale di, Olaf. Dopo il saluto nel cortile d'onore, è ora in corso un colloquio. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni.

