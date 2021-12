Il gol non è l’unica cosa che conta: Petagna, la punta atipica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giorno dopo, a mente fredda, si può ragionare più tranquillamente. L’euforia della vittoria del Napoli è ancora presente, ma ora si deve già pensare allo Spezia: gli azzurri chiuderanno il 2021 davanti al proprio pubblico e hanno l’obbligo di vincere per non far passare un Natale indigesto ai propri tifosi. La partita di ieri ha messo in evidenza le belle prestazioni del solito Piotr Zielinski, finalmente a pieno regime e leader del centrocampo, dopo un inizio stagione con molti bassi e pochi alto, e di Juan Jesus, migliore in campo senza ombra di dubbio. Ma c’è stato anche un altro azzurro che, con troppi riflettori puntati su di sé, ha fatto al differenza in campo: si tratta di Andrea Petagna. Petagna Milan Napoli Bisogna prendersi del tempo per analizzare la gara del numero 37 azzurro e, appunto, non reagire di impulso. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giorno dopo, a mente fredda, si può ragionare più tranquillamente. L’euforia della vittoria del Napoli è ancora presente, ma ora si deve già pensare allo Spezia: gli azzurri chiuderanno il 2021 davanti al proprio pubblico e hanno l’obbligo di vincere per non far passare un Natale indigesto ai propri tifosi. La partita di ieri ha messo in evidenza le belle prestazioni del solito Piotr Zielinski, finalmente a pieno regime e leader del centrocampo, dopo un inizio stagione con molti bassi e pochi alto, e di Juan Jesus, migliore in campo senza ombra di dubbio. Ma c’è stato anche un altro azzurro che, con troppi riflettoriti su di sé, ha fatto al differenza in campo: si tratta di AndreaMilan Napoli Bisogna prendersi del tempo per analizzare la gara del numero 37 azzurro e, appunto, non reagire di impulso. ...

