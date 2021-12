Il centrocampista dell’Inter ai saluti | può partire già a gennaio!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Potrebbe concludersi anzitempo l’avventura di Matìas Vecino all’Inter. Come riportato da Nicolò Schira il contratto deluruguaiano scadrà a Giugno 2022 e i nerazzurri non hanno ancora consegnato al giocatore una proposta di rinnovo. Fin qui per Vecino solo due presenze dal primo minuto in stagione nonostante le molte rotazioni attuate da Simone Inzaghi. L’ex Fiorentina appare ormai ai margini del progetto e potrebbe salutare già a gennaio, così da permettere all’Inter di fare cassa o di inserirlo in qualche scambio di mercato per non perderlo a parametro zero a fine stagione. Thomas Cambiaso