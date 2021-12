House of Gucci e il problema dell'accento di Lady Gaga: era (davvero) necessario? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei problemi del nuovo film di Ridley Scott è la (finta) cadenza italiana che gli attori hanno cercato di imprimere ai personaggi Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei problemi del nuovo film di Ridley Scott è la (finta) cadenza italiana che gli attori hanno cercato di imprimere ai personaggi

Advertising

debnmcyrus : RT @myssstaneIenoir: Prima fila per House of Gucci - LonewolfArt23 : RT @updategagabr: Nova foto de Lady Gaga no set de 'House of Gucci'. #HouseOfGucci - One61Sergio : RT @stefanogv79: House of Gucci. 2 ore. Percepite 14, in ginocchio, sui ceci! - iremustdie : ma house of gucci fa davvero così schifo? - xnxlarama : Eu vendo House Of Gucci com o lencin da LuiViton ???????? -