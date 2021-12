Giorgio, ritrovato dopo 25 ore nella neve. I toccanti sms alla moglie: 'Voglio accarezzarti ancora' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una storia a lieto fine. 'Mi ha detto che per questa stagione archivia gli sci, ma io so che è la sua passione mi basterebbe che non andasse da solo' dice commossa Annalisa Dal Borgo, la moglie ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una storia a lieto fine. 'Mi ha detto che per questa stagione archivia gli sci, ma io so che è la sua passione mi basterebbe che non andasse da solo' dice commossa Annalisa Dal Borgo, la...

