Giancarlo Magalli, momento drammatico: la notizia è delle peggiori (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutto momento per Giancarlo Magalli che ha dovuto far fronte ad una notizia inaspettata: cosa sta accadendo Brutta batosta per il presentatore (via Screenshot)Questa mattina è arrivata la decisione inaspettata, con la Rai che ha chiuso la trasmissione ‘Una parola di troppo‘. Il nuovo game show di Giancarlo Magalli, in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, non è riuscito a convincere i telespettatori. A rivelare la notizia in anteprima ci ha pensato il portale specializzato Dagospia. Infatti secondo il quotidiano di cronaca rosa il prossimo 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata. Infatti la trasmissione non è riuscita mai a superare il 4% di share, costringendo la Rai alla cancellazione. Da gennaio quindi Magalli perderà ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bruttoperche ha dovuto far fronte ad unainaspettata: cosa sta accadendo Brutta batosta per il presentatore (via Screenshot)Questa mattina è arrivata la decisione inaspettata, con la Rai che ha chiuso la trasmissione ‘Una parola di troppo‘. Il nuovo game show di, in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, non è riuscito a convincere i telespettatori. A rivelare lain anteprima ci ha pensato il portale specializzato Dagospia. Infatti secondo il quotidiano di cronaca rosa il prossimo 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata. Infatti la trasmissione non è riuscita mai a superare il 4% di share, costringendo la Rai alla cancellazione. Da gennaio quindiperderà ...

