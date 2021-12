Eutanasia legale, la lettera che Piergiorgio Welby scrisse a Napolitano: “Morire mi fa orrore, ma questo è un insensato accanimento” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Morire mi fa orrore, ma purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche”. Nel settembre del 2006, Piergiorgio Welby, di cui oggi ricorre il 15esimo anniversario dalla morte, inviò una lettera all’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, invitandolo a riflettere sulla sua situazione e su quella di chi viveva nelle sue stesse condizioni. Ecco la lettera integrale. Caro Presidente, scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “mi fa, ma purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo enel mantenere attive delle funzioni biologiche”. Nel settembre del 2006,, di cui oggi ricorre il 15esimo anniversario dalla morte, inviò unaall’allora presidente della Repubblica, Giorgio, invitandolo a riflettere sulla sua situazione e su quella di chi viveva nelle sue stesse condizioni. Ecco laintegrale. Caro Presidente, scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole,mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile pernostro ...

