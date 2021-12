Ennesima disfatta di Biden: naufraga il Build Back Better (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non c’è pace per Joe Biden. Come se non bastasse l’elevato numero di dossier in cui è rimasto impantanato in questi mesi, una nuova tegola si è abbattuta sul suo capo. Domenica scorsa, il presidente americano ha infatti visto pesantemente arenarsi in Senato il Build Back Better Act: il mega pacchetto, dal valore di quasi 2.000 miliardi di dollari, contenente ambiziose misure sociali e ambientali. Un mega pacchetto che era caldeggiato soprattutto dall’ala sinistra del Partito democratico e che, proprio domenica, è stato di fatto affondato dal senatore dem centrista del West Virginia, Joe Manchin. «Le mie preoccupazioni sono solo aumentate con l'aumento della pandemia, l'aumento dell'inflazione e l'aumento dell'incertezza geopolitica in tutto il mondo» ha dichiarato lo stesso Manchin in una nota. «Ho sempre detto: "Se ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non c’è pace per Joe. Come se non bastasse l’elevato numero di dossier in cui è rimasto impantanato in questi mesi, una nuova tegola si è abbattuta sul suo capo. Domenica scorsa, il presidente americano ha infatti visto pesantemente arenarsi in Senato ilAct: il mega pacchetto, dal valore di quasi 2.000 miliardi di dollari, contenente ambiziose misure sociali e ambientali. Un mega pacchetto che era caldeggiato soprattutto dall’ala sinistra del Partito democratico e che, proprio domenica, è stato di fatto affondato dal senatore dem centrista del West Virginia, Joe Manchin. «Le mie preoccupazioni sono solo aumentate con l'aumento della pandemia, l'aumento dell'inflazione e l'aumento dell'incertezza geopolitica in tutto il mondo» ha dichiarato lo stesso Manchin in una nota. «Ho sempre detto: "Se ...

