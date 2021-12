Emanuela Orlandi, l’ex pm Capaldo sentito in procura. “Due funzionari vaticani sapevano tutto” (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato ascoltato questo pomeriggio in procura a Roma l’ex pm Giancarlo Capaldo nell’ambito di un fascicolo aperto a modello 45, quindi senza indagati ne’ ipotesi di reato, dopo che il Csm nei giorni scorsi ha chiesto informazioni ai magistrati di piazzale Clodio in seguito all’esposto presentato dal legale della famiglia di Emanuela Orlandi a palazzo dei Marescialli. Esposto che aveva ad oggetto “la richiesta di accertamenti sulla condotta dei magistrati della procura di Roma con riferimento ai colloqui intercorsi con il Vaticano per il rinvenimento del corpo di Emanuela Orlandi”. Capaldo, da qualche tempo diventato un giallista come altri suoi colleghi, ha scritto il romanzo La ragazza scomparsa ispirato alle vicende della giovane ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) È stato ascoltato questo pomeriggio ina Romapm Giancarlonell’ambito di un fascicolo aperto a modello 45, quindi senza indagati ne’ ipotesi di reato, dopo che il Csm nei giorni scorsi ha chiesto informazioni ai magistrati di piazzale Clodio in seguito all’esposto presentato dal legale della famiglia dia palazzo dei Marescialli. Esposto che aveva ad oggetto “la richiesta di accertamenti sulla condotta dei magistrati delladi Roma con riferimento ai colloqui intercorsi con il Vaticano per il rinvenimento del corpo di”., da qualche tempo diventato un giallista come altri suoi colleghi, ha scritto il romanzo La ragazza scomparsa ispirato alle vicende della giovane ...

Advertising

andreapurgatori : La rivelazione su #EmanuelaOrlandi: «Così il #Vaticano promise di indicare dov’era il corpo»… - La7tv : 'Cold case, riaprite le indagini', questo il titolo della puntata di #Atlantide questa sera dedicata ai casi di Ema… - bisagnino : Emanuela Orlandi, l’ex pm Capaldo sentito in procura. “Due funzionari vaticani sapevano tutto” - BillyKi88394399 : RT @SecolodItalia1: Emanuela Orlandi, l’ex pm Capaldo sentito in procura. “Due funzionari vaticani sapevano tutto” - SecolodItalia1 : Emanuela Orlandi, l’ex pm Capaldo sentito in procura. “Due funzionari vaticani sapevano tutto”… -