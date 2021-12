“È stata una farsa! Massa ha fatto un altro errore”, scontro a Tiki Taka tra Pellegatti e Auriemma (Di martedì 21 dicembre 2021) L’episodio del gol annullato a Kessiè in Milan-Napoli continua a creare discussioni. Anche nel corso di Tiki Taka su Italia Uno si è parlato della decisione dell’arbitro Massa. Nel corso della tramissione è così nato un battibecco tra i giornalisti tifosi di Milan e Napoli, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. Tiki Taka Pellegatti: “La gara è stata equilibrata, il Napoli non ha mai calciato in porta mentre il Milan ha fatto qualcosina in più, anche se niente di particolare. Il gol annullato? Lo descrivo usando una frase di Karl Marx: ‘La Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa‘. La tragedia è quella che si è consumata a Bergamo, la farsa è quella che si è vista a San ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) L’episodio del gol annullato a Kessiè in Milan-Napoli continua a creare discussioni. Anche nel corso disu Italia Uno si è parlato della decisione dell’arbitro. Nel corso della tramissione è così nato un battibecco tra i giornalisti tifosi di Milan e Napoli, Carloe Raffaele: “La gara èequilibrata, il Napoli non ha mai calciato in porta mentre il Milan haqualcosina in più, anche se niente di particolare. Il gol annullato? Lo descrivo usando una frase di Karl Marx: ‘La Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa‘. La tragedia è quella che si è consumata a Bergamo, la farsa è quella che si è vista a San ...

Advertising

fanpage : #unprofessore2 si farà! Una splendida notizia per i fan della fiction con Alessandro Gassmann - borghi_claudio : Eh cara mia, fare funzionare una commissione bilancio non è mica semplice. L'unica gestione normale della legge di… - ItalianAirForce : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una… - fedelealtrash : RT @cla_michaelpito: mia nipote oggi ha vinto una gara di robotica, classificandosi al 1º posto con al podio altri due ragazzi. il giudice… - maria71100 : RT @cla_michaelpito: mia nipote oggi ha vinto una gara di robotica, classificandosi al 1º posto con al podio altri due ragazzi. il giudice… -