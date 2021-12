DAZN conferma | dal prossimo anno per condividere l’abbonamento servirà il piano famiglia

Advertising

Digital_Day : Già lo sapevamo, ora arriva la conferma - telefoninonet : DAZN conferma: addio alla doppia utenza degli account condivisi - LALAZIOMIA : DAZN conferma l'addio alla doppia utenza con un singolo abbonamento: Utilizzo scorretto - Fanpage - avespartacus : RT @HDblog: Dazn conferma: dal 2022 stop alla doppia utenza. 'Sfruttata in modo scorretto' - tuttopuntotv : DAZN conferma il possibile stop alla condivisione dell’account contro i furbetti #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN conferma

... trasmessa dalla piattaforma. Come ben noto da quest'anno detiene i diritti esclusivi di 7 ... Dopo aver vinto anche il derby, per il momento risultala posizione di Roberto D'Aversa alla ...3 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco VIA Notizie RelazionateApps Articolo, gli appuntamenti del weekend: Serie A, BKT e il meglio del calcio internazionale 13 10 Dicembre 2021Duro colpo per gli utenti abituati a condividere l'account, DAZN ha deciso: nel 2022 confermato l'addio alla doppia utenza per uso scorretto.Decade l'idea del doppio accesso per DAZN, che quindi rivede le modalità di abbonamento a partire dal prossimo anno. Ecco cosa succederà ...