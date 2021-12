Covid, verso un aumento del 70% dei ricoveri in terapia intensiva: “Subito il lockdown per i non vaccinati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid, verso un aumento del 70% dei ricoveri in terapia intensiva “Servono misure più drastiche, come il lockdown per i non vaccinati”: lo dichiara il presidente dell’Associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani lanciando l’allarme sulla crescita esponenziale dei casi di Covid che potrebbero portare nelle prossime settimane a un aumento del 70% dei ricoveri in terapia intensiva. Secondo Alessandro Vergallo la soluzione per affrontare l’emergenza “non sta nell’aumentare all’infinito i posti di terapia intensiva e area medica, bensì nell’adottare misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021)undel 70% deiin“Servono misure più drastiche, come ilper i non”: lo dichiara il presidente dell’Associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani lanciando l’allarme sulla crescita esponenziale dei casi diche potrebbero portare nelle prossime settimane a undel 70% deiin. Secondo Alessandro Vergallo la soluzione per affrontare l’emergenza “non sta nell’aumentare all’infinito i posti die area medica, bensì nell’adottare misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del ...

