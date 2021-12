Covid, quali Regioni passano in zona gialla da oggi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tre Regioni e una provincia autonoma lasciano l’area bianca: si tratta di Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento. Si vanno a unire al Friuli Venezia Giulia, alla Calabria e alla provincia autonoma di Bolzano, già nella fascia di rischio successiva Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tree una provincia autonoma lasciano l’area bianca: si tratta di Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento. Si vanno a unire al Friuli Venezia Giulia, alla Calabria e alla provincia autonoma di Bolzano, già nella fascia di rischio successiva

