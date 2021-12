Covid, Giani: 955 nuovi contagi oggi 20 dicembre in Toscana. Tasso positivi 6,11% (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 955 i nuovi casi di coronavirus, in Toscana, oggi 20 dicembre 2021, su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 955 icasi di coronavirus, in202021, su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Ildeiè 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 955 nuovi contagi oggi 20 dicembre in Toscana - danieledv79 : RT @Nmarru: @preppy57 La prima dose in Toscana gli over 60 hanno potuto farla a giugno... Oggi ho fatto la terza.. Se non veniva Figliuol… - carolacracchi1 : RT @benq_antonio: 'Giani al senso dell umorismo come una soluzione fisiologica' Peccato che un medico che fa una puntura senza guanti chiru… - venti4ore : Giani e i finanziamenti al Pecci «Prima pensiamo al Covid» - Nmarru : @preppy57 La prima dose in Toscana gli over 60 hanno potuto farla a giugno... Oggi ho fatto la terza.. Se non ven… -