Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt in testa, +228 su Mayer. De Aliprandini 8° (Di lunedì 20 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 633 2. Matthias Mayer (Austria) 405 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 329 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 287 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 277 6. Beat Feuz (Svizzera) 255 7. Alexis Pinturault (Francia) 2348. Luca de Aliprandini (Italia) 207 9. Manuel Feller (Austria) 18110. Dominik Paris (Italia) 174 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERG 2021-2022 1. Matthias Mayer (Austria) 210 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 200 3. Marco Odermatt (Svizzera) 187 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 150 5. Travis Ganong (USA) 95 6. Beat Feuz (Svizzera) 90 7. ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 633 2. Matthias(Austria) 405 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 329 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 287 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 277 6. Beat Feuz (Svizzera) 255 7. Alexis Pinturault (Francia) 2348. Luca de(Italia) 207 9. Manuel Feller (Austria) 18110. Dominik Paris (Italia) 174DELSUPERG1. Matthias(Austria) 210 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 200 3. Marco(Svizzera) 187 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 150 5. Travis Ganong (USA) 95 6. Beat Feuz (Svizzera) 90 7. ...

